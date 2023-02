Haras national de Lamballe – Journée des Loisirs Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Lamballe-Armor Accompagné d’un guide, partez à la découverte du Haras National de Lamballe : écuries centenaires, selleries, remise à voitures hippomobiles, chevaux bretons, cavalerie pédagogique… un parcours riche en anecdotes retraçant l’histoire du Haras. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr contact@haraspatrimoine.com +33 2 96 50 06 98 http://www.haras-lamballe.com/ Lamballe-Armor

