Exposition : « Carrefour des Arts » dans un haras national Haras National de Gelos-Pau Gelos Gelos Catégories d’Évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques Exposition : « Carrefour des Arts » dans un haras national Haras National de Gelos-Pau Gelos, 15 septembre 2023, Gelos. Exposition : « Carrefour des Arts » dans un haras national 15 – 17 septembre Haras National de Gelos-Pau Gratuit. Entrée libre. Pour l’ouverture exceptionnelle du haras national de Gelos lors des Journées européennes du patrimoine, les visiteurs auront la possibilité de découvrir, dans le magnifique parc du haras, des arbres centenaires ainsi que des bâtiments du XVIIIe siècle.

L’association Art’ Gelos profite de cette occasion pour présenter la quinzième édition du « Carrefour des Arts », une exposition permettant à 30 artistes d’exposer leurs œuvres dans les boxes d’une écurie.

Dans ce lieu insolite et magnifique, les artistes seront présents tout au long de l’exposition, prêts à échanger avec les visiteurs sur leur travail. Haras National de Gelos-Pau 1 rue du maréchal Leclerc, 64110 Gelos Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 06 98 37 En 1808, Napoléon Bonaparte, de retour d’Espagne où il venait d’installer son frère sur le trône de ce royaume, logea au château de Gelos. Il décida d’implanter un haras impérial dans cette propriété qui appartenait alors au Baron De Duplaa, président du parlement de Navarre. La transaction n’aboutit qu’en 1817 par l’achat en copropriété entre l’État et le département. C’est à cette date que les premiers étalons arrivèrent à Gelos. Le château, édifié au XVIIIe siècle, est l’une des plus belles demeures construites en Béarn à cette époque. Les écuries ont été construites au XIXe siècle. Le haras possédait 12 voitures hippomobiles datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, inscrites au titre des Monuments historiques. La sellerie d’honneur abritait les harnais, les colliers, les selles et les filets dans une ambiance feutrée, baignée par la douceur du cuir. Le Carrefour des Arts propose, pour sa 15e édition, une exposition comprenant 30 artistes – peintres, photographes, sculpteurs, plasticiens – qui s’installeront dans les boxes d’une écurie. Les visiteurs, en plus de l’exposition, pourront admirer de magnifiques bâtiments du XVIIIe siècle situés dans un parc planté d’arbres centenaires. Parking dans le haras et à la marie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©L’association Art’ Gelos Détails Catégories d’Évènement: Gelos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Haras National de Gelos-Pau Adresse 1 rue du maréchal Leclerc, 64110 Gelos Ville Gelos Departement Pyrénées-Atlantiques Age max 99 Lieu Ville Haras National de Gelos-Pau Gelos

Haras National de Gelos-Pau Gelos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gelos/

Exposition : « Carrefour des Arts » dans un haras national Haras National de Gelos-Pau Gelos 2023-09-15 was last modified: by Exposition : « Carrefour des Arts » dans un haras national Haras National de Gelos-Pau Gelos Haras National de Gelos-Pau Gelos 15 septembre 2023