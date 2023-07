Découverte du Haras national de Cluny Haras national de Cluny Cluny, 16 septembre 2023, Cluny.

Découverte du Haras national de Cluny 16 et 17 septembre Haras national de Cluny Entrée libre

Véritable lieu dédié au cheval depuis l’empire napoléonien, le Haras national de Cluny se dessine au pied de la célèbre abbaye. Aujourd’hui, il fait partie du groupement d’intérêt public « Équivallée – Haras national de Cluny » qui s’attache à promouvoir et à valoriser le cheval à Cluny.

Le dimanche sera combiné avec la journée du cheval et permettra aux plus petits de s’essayer à l’équitation.

Haras national de Cluny 2 rue Porte des Prés 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 32 09 73 https://www.equivallee-haras-cluny.fr Au pied de la célèbre abbaye de Cluny, découvrez le Haras national de Cluny et ses pensionnaires. Plus de 200 ans d’histoire ! Créé par le décret de 1806 instituant les Haras impériaux, le Haras de Cluny, aujourd’hui bicentenaire, est construit à l’emplacement de l’église abbatiale Cluny III. Les premiers étalons furent logés dès 1807 dans les écuries de Saint-Hugues, rattachés à l’abbaye. Le Haras y est aujourd’hui complètement intégré. Le cheval, lien entre sport et culture, devient un trait d’union entre un projet important de valorisation culturelle de l’abbaye et un pôle sportif validé et porté par le département. Le Haras national de Cluny est aujourd’hui l’un des éléments essentiels du vaste projet, Equivallée Cluny, reliant dans un même ensemble le Haras, le centre équestre et l’hippodrome, permettant d’accueillir des évènements hippiques de renommée nationale. Depuis le 1er février 2010, les Haras nationaux et l’École nationale d’équitation se sont regroupés pour devenir l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Equivallée Haras national de Cluny