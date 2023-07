Les rencontres sur le Plateau : Escape game Haras du cèdre Saint-Vaast-Dieppedalle, 30 septembre 2023, Saint-Vaast-Dieppedalle.

Saint-Vaast-Dieppedalle,Seine-Maritime

Escape Game à 14h à 16h « A la recherche de Tengri le dieu cheval » avec la complicité des poneys pour une sensibilisation à l’environnement.

Au haras du cèdre. a partir de 5 ans. Gratuit..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Haras du cèdre

Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie



Escape Game at 2pm to 4pm « In search of Tengri the horse god » with the help of ponies to raise environmental awareness.

At the Cedar Stud Farm. Ages 5 and up. Free admission.

Juego de Escape de 14:00 a 16:00 « En busca de Tengri el dios caballo » con la ayuda de ponis para concienciar sobre el medio ambiente.

En la Yeguada del Cedro. A partir de 5 años. Entrada gratuita.

Escape Game um 14:00 bis 16:00 Uhr « Auf der Suche nach Tengri dem Pferdegott » mit der Komplizenschaft von Ponys zur Sensibilisierung für die Umwelt.

Im Haras du Cedre. ab 5 Jahren. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche