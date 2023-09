Visite du haras d’Etreham Haras d’Etreham Étréham, 23 octobre 2023, Étréham.

Étréham,Calvados

Station d’étalons, éleveur, vendeur mais aussi propriétaire, ce haras d’exception est un acteur majeur dans le paysage des courses hippiques mondiales. A l’occasion des Equidays 2023, le Haras d’Etreham ouvre exceptionnellement ses portes le lundi 23 octobre à 14h30 pour vous présenter son activité.

Gratuit. Places limitées, Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha et Haras d’Etreham.

2023-10-23 14:30:00

Haras d’Etreham

Étréham 14400 Calvados Normandie



Stallion station, breeder, seller and owner, this exceptional stud farm is a major player in the world of horse racing. To mark Equidays 2023, the Haras d?Etreham is opening its doors on Monday, October 23 at 2:30pm to present its activities.

Free admission. Places limited. Reservations essential on 02 31 21 46 00

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha and Haras d’Etreham

Estación de sementales, criador, vendedor y propietario, este criadero excepcional es un actor principal en el mundo de las carreras de caballos. Coincidiendo con Equidays 2023, el Haras d’Etreham abre sus puertas el lunes 23 de octubre a las 14.30 h para presentar sus actividades.

Entrada gratuita. Plazas limitadas, imprescindible reservar en el 02 31 21 46 00

Org: Oficina de Turismo de Isigny-Omaha y Haras d’Etreham

Als Hengststation, Züchter, Verkäufer und auch Eigentümer ist dieses außergewöhnliche Gestüt ein wichtiger Akteur in der Landschaft des weltweiten Pferderennsports. Anlässlich der Equidays 2023 öffnet das Haras d’Etreham am Montag, den 23. Oktober um 14:30 Uhr ausnahmsweise seine Tore, um Ihnen seine Aktivitäten vorzustellen.

Der Eintritt ist frei. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter 02 31 21 46 00

Org: Fremdenverkehrsamt Isigny-Omaha und Haras d’Etreham

