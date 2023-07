EQUIDAYS – Visite des écuries Jean Pierre Lamare Haras des Perreaux – Ecuries JP Lamare Cambremer, 23 octobre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Situé aux portes du village de Cambremer, le haras des Perreaux est une propriété de 40 hectares ayant pour principale activité l’entrainement des trotteurs avec une trentaine de chevaux à l’entrainement. L’activité principale est complétée par de l’élevage.

Rendez-vous à 11h le lundi 23 octobre pour une visite des écuries à l’occasion des Equidays !

Gratuit sur inscription obligatoire.

2023-10-23 11:00:00 fin : 2023-10-23 12:15:00. .

Haras des Perreaux – Ecuries JP Lamare Saint Laurent Du Mont

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Located on the outskirts of the village of Cambremer, the haras des Perreaux is a 40-hectare property whose main activity is the training of trotters, with some thirty horses in training. The main activity is complemented by breeding.

Join us at 11am on Monday October 23 for a tour of the stables on the occasion of Equidays!

Free with registration.

Registration required

Situado en las afueras del pueblo de Cambremer, el Haras des Perreaux es una propiedad de 40 hectáreas cuya actividad principal es la doma de trotones, con una treintena de caballos en entrenamiento. La actividad principal se completa con la cría.

¡Venga a visitar las cuadras el lunes 23 de octubre a las 11h durante los Equidays!

Gratuito, previa inscripción.

Inscripción obligatoria

Das Gestüt Perreaux liegt vor den Toren des Dorfes Cambremer und ist ein 40 Hektar großes Anwesen, dessen Hauptaktivität das Training von Trabern mit etwa 30 Pferden im Training ist. Die Hauptaktivität wird durch die Zucht ergänzt.

Wir treffen uns am Montag, den 23. Oktober um 11 Uhr zu einem Besuch der Ställe anlässlich der Equidays!

Kostenlos bei obligatorischer Anmeldung.

Anmeldung erforderlich

