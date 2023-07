EQUIDAYS – Balade au cœur du Haras des Etincelles Haras des Etincelles Le Mesnil-Simon, 25 octobre 2023, Le Mesnil-Simon.

Le Mesnil-Simon,Calvados

Voisin des prestigieux Aga Khan Studs et du Haras des Monceaux, le Haras des Etincelles est une toute jeune structure créée durant l’été 2015 par Olivia Saelens, ancienne cavalière de concours complet. C’est au Mesnil-Simon, en plein cœur du Pays d’Auge qu’elle a transformé une ancienne écurie de chevaux de selle, en haras. Le nom « Étincelles » rimant parfaitement avec pur-sang.

Le Haras des Etincelles compte aujourd’hui 20 boxes, un rond d’havrincourt, un rond de longe et tous les équipements nécessaires aux poulinages, aux juments gestantes et suitées, aux chevaux au repos, au travail et accueille aussi un étalon. Les chevaux vivent principalement à l’extérieur et chaque pré possède son propre abri.

Pendant les Equidays le Haras des Etincelles ouvre ses portes le mercredi 25 octobre à 14h et vous propose une visite du haras ainsi qu’une visite des chevaux au pré avec une balade dans les paddocks : prévoyez de bonnes chaussures de marche.

Inscription obligatoire

Site internet : www.harasdesetincelles.fr.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 15:30:00. .

Haras des Etincelles La Chaule

Le Mesnil-Simon 14140 Calvados Normandie



A neighbor of the prestigious Aga Khan Studs and the Haras des Monceaux, the Haras des Etincelles is a very young structure created in the summer of 2015 by Olivia Saelens, a former eventing rider. In Mesnil-Simon, in the heart of the Pays d?Auge, she transformed a former saddle horse stable into a stud farm. The name « Étincelles » rhymes perfectly with thoroughbred.

Today, the Haras des Etincelles has 20 boxes, a havrincourt ring, a lunging ring and all the equipment needed for foaling, pregnant and nursing mares, resting and working horses, as well as a stallion. The horses live mainly outdoors, and each meadow has its own shelter.

During the Equidays, the Haras des Etincelles opens its gates on Wednesday October 25 at 2pm, with a tour of the stud farm and a visit to the horses in the pasture, including a stroll around the paddocks: bring good walking shoes.

Registration required

Website: www.harasdesetincelles.fr

Vecino de las prestigiosas yeguadas Aga Khan y del Haras des Monceaux, el Haras des Etincelles es una estructura muy joven creada en el verano de 2015 por Olivia Saelens, antigua amazona de concurso completo. En Mesnil-Simon, en pleno corazón del Pays d’Auge, transformó un antiguo establo de caballos de silla en una yeguada. El nombre « Étincelles » rima perfectamente con « pura sangre ».

En la actualidad, el Haras des Etincelles cuenta con 20 boxes, una pista de salto, una pista de enganche y todo el material necesario para la monta, las yeguas preñadas y paridas, los caballos en reposo y los caballos de trabajo, así como un semental. Los caballos viven principalmente al aire libre, y cada prado tiene su propio refugio.

Durante los Equidays, el Haras des Etincelles abre sus puertas el miércoles 25 de octubre a las 14:00 h y le ofrece una visita de la yeguada, así como una visita a los caballos en los pastos con un paseo por los prados: traiga buenos zapatos para caminar.

Inscripción obligatoria

Página web: www.harasdesetincelles.fr

Das Haras des Etincelles ist ein sehr junges Gestüt, das im Sommer 2015 von Olivia Saelens, einer ehemaligen Vielseitigkeitsreiterin, in der Nähe der renommierten Aga Khan Studs und des Haras des Monceaux gegründet wurde. In Mesnil-Simon, im Herzen des Pays d’Auge, hat sie einen ehemaligen Reitpferdestall in ein Gestüt umgewandelt. Der Name « Étincelles » reimt sich perfekt auf Vollblutpferde.

Das Gestüt Les Etincelles verfügt heute über 20 Boxen, einen Havrincourt, einen Longierzirkel und alle notwendigen Einrichtungen für Fohlen, trächtige und gedeckte Stuten, ruhende und arbeitende Pferde und beherbergt auch einen Hengst. Die Pferde leben hauptsächlich im Freien und jede Weide hat ihren eigenen Unterstand.

Während der Equidays öffnet das Haras des Etincelles am Mittwoch, den 25. Oktober um 14 Uhr seine Tore und bietet Ihnen eine Besichtigung des Gestüts sowie eine Besichtigung der Pferde auf der Weide mit einem Spaziergang durch die Paddocks: Bringen Sie gute Wanderschuhe mit.

Eine Anmeldung ist erforderlich

Website: www.harasdesetincelles.fr

