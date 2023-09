Visite guidée de l’exposition d’Alain Alquier en présence de l’artiste Haras de Tarbes Tarbes, 17 septembre 2023, Tarbes.

Visite guidée de l’exposition d’Alain Alquier en présence de l’artiste Dimanche 17 septembre, 15h00 Haras de Tarbes Gratuit. Sur inscription.

Photographies et tableaux : rencontre avec l’artiste Alain Alquier autour de son exposition lors de la visite guidée du haras.

Haras de Tarbes 8 chemin de Mauhourat, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Le Pradeau Hautes-Pyrénées Occitanie 06 14 12 30 30 – 06 32 44 87 13 [{« type »: « email », « value »: « guide.haras@mairie-tarbes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 12 30 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 32 44 87 13 »}] Ce haras historique, créé par Napoléon (décret de 1806), est actuellement occupé par la section équestre militaire du 1er régiment des Hussards Parachutistes de Tarbes, ainsi que par la brigade équestre de la police municipale et une artiste équestre en résidence. Il s’agit d’un ancien haras national et ancien dépôt d’étalons.

Venez découvrir 8,5 hectares de verdure en plein cœur de la ville, abritant une quarantaine de chevaux, une architecture du XIXe siècle, un riche passé impérial ainsi qu’un arboretum composé de 76 essences d’arbres. Profitez également des possibilités de maréchal-ferrant et d’animations. Pas de parking intérieur disponible. Entrée Chemin de Mauhourat, places gratuites tout le long de la rue. 5 minutes à pied du centre-ville, parking souterrain sur la Place de Verdun (payant), parking à étages sur la Place Brauhauban (payant) et parking gratuit Place Marcadieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Mairie de Tarbes