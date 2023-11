Boogie-Woogie au Haras Haras de Sens Beuvron-en-Auge, 14 décembre 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Participez au traditionnel événement du Haras de Sens. Autour de deux pianos Steinway, musiciens et orchestre internationaux font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie !

Aux saxophones : Sax Gordon et Claude Braud.

Au piano : Nirek Mokar.

À la guitare : Stan Noubard Pacha.

À la batterie : Guillaume Nouaux.

À la contrebasse : Nicolas Dubouchet..

Haras de Sens route des Forges de Clermont

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



Join in the traditional Haras de Sens event. Around two Steinway pianos, international musicians and orchestras rock the dance floor for a wild evening of boogie-woogie improvisation!

Saxophones: Sax Gordon and Claude Braud.

Piano: Nirek Mokar.

Guitar: Stan Noubard Pacha.

Drums: Guillaume Nouaux.

Double bass: Nicolas Dubouchet.

Participe en el tradicional evento Haras de Sens. Alrededor de dos pianos Steinway, músicos y una orquesta internacional sacuden la pista de baile en una noche salvaje de improvisación boogie-woogie

Saxofones: Sax Gordon y Claude Braud.

Al piano: Nirek Mokar.

Guitarra: Stan Noubard Pacha.

Batería: Guillaume Nouaux.

Contrabajo: Nicolas Dubouchet.

Nehmen Sie an der traditionellen Veranstaltung des Haras de Sens teil. Rund um zwei Steinway-Klaviere bringen internationale Musiker und ein Orchester die Tanzfläche zum Vibrieren und sorgen für einen verrückten Abend mit Boogie-Woogie-Improvisationen!

An den Saxophonen: Sax Gordon und Claude Braud.

Am Klavier: Nirek Mokar.

An der Gitarre: Stan Noubard Pacha.

Am Schlagzeug: Guillaume Nouaux.

Am Kontrabass: Nicolas Dubouchet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge