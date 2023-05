Exposition : objets d’autrefois Haras de La Mesliere, 3 juin 2023, Longny les Villages.

Exposition : objets d’autrefois 3 et 4 juin Haras de La Mesliere 3€, 12 pers. max. en simultané.

Brocante éphémère, objets anciens à décor de fleurs ,objets de jardin ,livres anciens et d’occasion.

Exposition d’une collection de vases anciens en étain et aluminium époque art nouveau et art déco, travail de dinanderie, repoussée, à décor de fleurs.

Haras de La Mesliere La Mesliere à Marchainville 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Marchainville Orne Normandie 0629498769

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00