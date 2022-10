A la découverte des filières agricoles en Ile-de-France HARAS DE JARDY Marnes-la-Coquette Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Marnes-la-Coquette

A la découverte des filières agricoles en Ile-de-France HARAS DE JARDY, 13 octobre 2022, Marnes-la-Coquette. A la découverte des filières agricoles en Ile-de-France Jeudi 13 octobre, 13h00 HARAS DE JARDY Découverte de la filière équestre et des produits locaux avec les élèves des CFA HARAS DE JARDY 39 BOULEVARD DE JARDY 92430 Domaine de la Marche Marnes-la-Coquette 92430 Hauts-de-Seine Île-de-France En partenariat avec Aprifel et le CFA de Gros Bois à Boissy Saint Léger, les délégués viendront faire découvrir aux élèves apprentis des filières équestres des produits d’ile de France. Les apprentis seront sensibilisés aux bienfaits nutritionnels grâce à une intervention d’une diététicienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T13:00:00+02:00

2022-10-13T15:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Marnes-la-Coquette Autres Lieu HARAS DE JARDY Adresse 39 BOULEVARD DE JARDY 92430 Domaine de la Marche Ville Marnes-la-Coquette lieuville HARAS DE JARDY Marnes-la-Coquette Departement Hauts-de-Seine

HARAS DE JARDY Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marnes-la-coquette/

A la découverte des filières agricoles en Ile-de-France HARAS DE JARDY 2022-10-13 was last modified: by A la découverte des filières agricoles en Ile-de-France HARAS DE JARDY HARAS DE JARDY 13 octobre 2022 HARAS DE JARDY Marnes-la-Coquette Marnes-la-Coquette

Marnes-la-Coquette Hauts-de-Seine