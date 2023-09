Atelier enfants »Ourasi, trotteur de légende » Haras de Gruchy Saon, 25 octobre 2023, Saon.

Saon,Calvados

Ourasi, célèbre trotteur quadruple vainqueur du prix d’Amérique a vécu près de 20 ans au Haras de Gruchy, en Normandie pour sa retraite. Dernier lieu de repos de ce grand champion, venez découvrir auprès de sa nounou Annie, les début d’Ourasi, sa carrière et les personnes qui l’ont entouré.

Mercredi 25 octobre, à 10h , au Haras de Gruchy à Saon. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 31 21 46 00– Pour les enfants de 5 à 12 ans (les enfants doivent être accompagnés)

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha et Haras de Gruchy.

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Haras de Gruchy

Saon 14330 Calvados Normandie



Ourasi, the famous trotter and four-time winner of the Prix d?Amérique, spent almost 20 years in retirement at the Haras de Gruchy in Normandy. The last resting place of this great champion, come and discover with his nanny Annie, Ourasi?s beginnings, his career and the people who surrounded him.

Wednesday October 25, 10am, at Haras de Gruchy in Saon. Free admission. Reservations required on 02 31 21 46 00? For children aged 5 to 12 (children must be accompanied)

Org : Office de Tourisme d’Isigny-Omaha and Haras de Gruchy

Ourasi, el famoso trotón que ganó cuatro veces el Prix d’Amérique, pasó casi 20 años retirado en el Haras de Gruchy, en Normandía. Última morada de este gran campeón, venga a descubrir con su niñera Annie, los inicios de Ourasi, su carrera y las personas que le rodearon.

Miércoles 25 de octubre, a las 10.00 h, en el Haras de Gruchy de Saon. Entrada gratuita. Imprescindible reservar en el 02 31 21 46 00? Para niños de 5 a 12 años (los niños deben ir acompañados)

Org: Oficina de Turismo de Isigny-Omaha y Haras de Gruchy

Ourasi, der berühmte Traber und viermalige Gewinner des Prix d’Amérique, lebte fast 20 Jahre lang im Gestüt Gruchy in der Normandie, um sich zur Ruhe zu setzen. Der letzte Ruheort dieses großen Champions. Entdecken Sie mit seiner Nanny Annie die Anfänge von Ourasi, seine Karriere und die Menschen, die ihn umgeben haben.

Mittwoch, 25. Oktober, um 10 Uhr im Haras de Gruchy in Saon. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung erforderlich unter 02 31 21 46 00? Für Kinder von 5 bis 12 Jahren (Kinder müssen in Begleitung sein)

Org: Fremdenverkehrsamt von Isigny-Omaha und Gestüt Gruchy

