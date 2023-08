AVRANCHES/50 : forum des associations Haras 50300 Avranches Avranches, 3 septembre 2023, Avranches.

Le GONm sera présent au forum des associations de la ville d’Avranches dimanche le dimanche 3​ septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h00. Venez rencontrer les bénévoles du GONm et discuter avec eux d’oiseaux et d’environnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T12:30:00+02:00

2023-09-03T14:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:00:00+02:00