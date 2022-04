Haqibatt au Blue Note Café de Strasbourg Blue Note Café Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Le duo strasbourgeois **Haqibatt** est issu de la rencontre entre la percussionniste **Selma Doyen** et le bassiste **Christophe Piquet**. Tous deux passionnés par les rythmes et le groove, ils se retrouvent aussi dans leur goût prononcé pour les musiques du monde, la funk et l’électro-jazz. … Les musiciens proposent ainsi un voyage musical aux multiples circonvolutions : des ambiances parfois planantes aux mélodies qui restent dans la tête, des rythmiques d’ici et d’ailleurs aux sonorités étranges qui hypnotisent l’auditeur…Dans la complicité d’une création-live, le duo superpose des boucles instrumentales pour faire naître un kaléidoscope musical où l’électro devient poétique.

Entrée libre

Concert de Haqibatt au Blue Note Café. Jeudi 5 mai à 21h00. Entrée Libre. 1 Place Dauphine – Cité de la Musique Blue Note Café 1 Place Dauphine, Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T21:00:00 2022-05-05T22:30:00

