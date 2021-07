Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Happy Yoga Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne

Happy Yoga Happy Visio, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Ivry-sur-Seine. Happy Yoga

Happy Visio, le vendredi 23 juillet à 10:00

Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, n’hésitez pas à participer à cette séance de 45 minutes qui propose un enseignement progressif, équilibré, respectueux du corps et du cheminement de chaque personne. Des postures simples, efficaces vous seront proposées ainsi que des exercices de respiration, de concentration, de relaxation et une initiation à la méditation. Le yoga, une discipline millénaire qui répond aux besoins du monde d’aujourd’hui.

Inscription

Happy Visio Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Ivry port Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T10:45:00

Détails Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Happy Visio Adresse 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine Ville Ivry-sur-Seine lieuville Happy Visio Ivry-sur-Seine