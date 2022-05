Happy Yoga Club : week-end yoga Sagelat Sagelat Catégories d’évènement: Dordogne

Week-end yoga au foyer rural de Sagelat, les 28 et 29 mai de 9h à 12h. Animé par Caroline Dalansson, professeure diplômée. 
Passons ensemble 2 belles matinées d'exploration autour de la respiration, de la méditation et des pratiques de yoga postural. Débutants en bonne condition physique bienvenus. 
70€ le week-end – Réservation : 06 36 18 10 15

