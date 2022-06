Happy Voices Sainte-Montaine, 19 novembre 2022, Sainte-Montaine.

Happy Voices

Eglise Sainte-Montaine Cher

2022-11-19 20:30:00 – 2022-11-19

Sainte-Montaine

Cher

Sainte-Montaine

Pour elles, la scène est une véritable source de bonheur, de joie et de partage. Le public d’abord surpris, est de suite conquis par l’originalité de l’harmonisation vocale, le dynamisme du spectacle et la relation intense qui s’établit avec le public. La complicité de ces trois petits bouts de femmes saute aux yeux de tous et transporte les auditeurs dans une ambiance forte en émotions ! Le trio n’hésite pas à revisiter des morceaux de répertoires différents, au service du partage.

Nouvellement restaurée, l’église de Sainte-Montaine aura donc l’immense plaisir d’accueillir à nouveau un spectacle, comme un symbole de renaissance…

Crée par Virginie Masset et Noémie Roullier, Happy Voices est accompagnée sur scène par Lucy Mandon (voix) et Myriam Legrand (piano).

musee.marguerite-audoux@orange.fr +33 2 48 58 26 12

CdC Sauldre et Sologne

Sainte-Montaine

