Happy Voices Ennordres, 16 octobre 2021, Ennordres.

Happy Voices 2021-10-16 – 2021-10-16

Ennordres Cher Ennordres

Créé en 2004 à l’initiative de Virginie Masset et de Noémie Roullier, Happy Voices a laissé depuis cette date plus de 1300 concerts en France et à l’étranger, et son empreinte sur la scène Gospel française. Ellen Pellé au chant et au piano complète le trio. La complicité de ces trois petits bouts de femmes saute aux yeux de tous et transporte les auditeurs dans une ambiance forte en émotions ! Le trio n’hésite pas à revisiter des morceaux de répertoires différents.

Gospel.

Créé en 2004 à l’initiative de Virginie Masset et de Noémie Roullier, Happy Voices a laissé depuis cette date plus de 1300 concerts en France et à l’étranger, et son empreinte sur la scène Gospel française. Ellen Pellé au chant et au piano complète le trio. La complicité de ces trois petits bouts de femmes saute aux yeux de tous et transporte les auditeurs dans une ambiance forte en émotions ! Le trio n’hésite pas à revisiter des morceaux de répertoires différents.

cdc

dernière mise à jour : 2021-09-15 par