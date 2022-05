Happy Twinning Espace Béraire, 14 mai 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Happy Twinning

Espace Béraire, le samedi 14 mai à 12:00

Depuis 10 ans, de nombreux échanges culturels ont été organisés grâce à l’action conjointes des comités de jumelage français et anglais. Afin de célébrer cette amitié entre les communes, il a été décidé d’organiser “Happy Twinning”, un événement festif mettant en lumière nos deux cultures. De nombreuses animations sont au programme: **12h** : Cérémonie officielle, suivie d’un vin d’honneur – Espace Béraire. **A partir de 14h30** : * Exposition photos sur le jumelage par le Club Photo Chapellois – Espace Béraire. * Visites patrimoniales – Eglise et Petit séminaire Jusqu’à 16h30, le Groupe d’Histoire Local organise des visites gratuites de l’église, de la grotte du dragon et du Petit séminaire. Durée 30 min. * Sur les traces du Dragon de Béraire – Parc de Béraire La cousine de Mary Poppins est de passage à La Chapelle-Saint-Mesmin. Elle a entendu dire qu’il y aurait un dragon qui rôde dans les environs ! Avec l’aide des enfants elle compte bien le trouver et le neutraliser. Serez vous assez courageux pour venir l’aider dans sa mission ? Une façon ludique de découvrir le patrimoine de la ville. A partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Visite animée départ du Parc de Béraire et déambulation jusqu’à la grotte du dragon. (Durée environ 1h – inscription obligatoire). **15h** : Exposition de voitures anglaises – Parc de Béraire Après un défilé dans les rues de la ville, l’association Rétrochap présentera une douzaine de voitures anglaises. **17h** : Concert des harmonies – Parc de Béraire Les harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin et de Mareau-aux-Prés proposeront un concert. Durée 1h30. **19h** : Repas de l’amitié franco-anglaise – Espace Béraire Venez partager une poule au pot avec la délégation anglaise. Inscription jusqu’au 4 mai. (15€ par personne – places limitées/réservation obligatoire). **21h** : Orchestre Fabien Thomas – Espace Béraire Venez assister au spectacle proposé par un orchestre de variété. Inscription obligatoire. (gratuit – places limitées/réservation obligatoire).

Animations gratuites. Repas = 15€ par personne.

La Chapelle-Saint-Mesmin fête ses 10 ans de jumelage avec Newhaven !

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T23:00:00