Depuis 10 ans, de nombreux échanges culturels ont été organisés grâce à l’action conjointe des comités de jumelage français et anglais. Afin de célébrer cette amitié entre nos communes, il a été décidé d’organiser “Happy Twinning”, un événement festif mettant en lumière nos deux cultures.

Voir http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/Happy-Twinning#.Yme9VWhByUk

2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T23:30:00

