Happy Taï-chi, 21 juillet 2021, Ivry-sur-Seine.

le mercredi 21 juillet à 10:00

Dans la tradition chinoise où il est né, le taï chi chuan fait partie de ces pratiques qui «nourrissent et entretiennent la vie». Basé sur un ensemble de postures, immobiles et en mouvement, il implique la totalité du corps et nous procure, entre autres, stabilité, calme et détente…

Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T10:45:00

