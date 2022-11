Happy Sunday : le break musical sur la terasse de Bédéret !

2023-01-08 12:00:00 12:00:00 – 2023-01-08 16:00:00 16:00:00 Le Rendez-vous musicale du dimanche à Luz Ardiden, le HAPPY SUNDAY.. une ambiance festive sur la terrasse ensoleillée de Bédéret avec DJ Happy en live et sa mixtape endiablée ! Pas de réservation, accessible à tous.

Gratuit. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

