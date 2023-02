Happy Saint Patrick, 17 mars 2023, Morlaix .

Happy Saint Patrick

2 Rue de Kermadiou Morlaix Finistere

2023-03-17 18:30:00 – 2023-03-17 21:00:00

Morlaix

Finistere

Saint Patrick, patron des Irlandais, aurait débarrassé l’Irlande des serpents en les faisant périr dans les

flots ; tous… sauf un, plus rusé, mais que Saint Patrick aurait fini par terrasser… Il mourut le 17 mars 461.

La Saint Patrick se fête chaque année le jour de sa mort.

Les « Leprechauns » sont des petits lutins, ou des petits elfes habillés de vert, ils habitent dans les bois et

se tiennent à l’écart des gens. On dit qu’ils cachent des chaudrons remplis d’or au bout des arcs-en-ciel.

Ils sont souvent vêtus de vert, coiffés d’un chapeau haut de forme ou d’un tricorne, portant des chaus-

sures à boucle qu’ils confectionnent généralement eux-mêmes grâce à leur talent de cordonniers, ils sont

plutôt avares, fument la pipe et ont un certain penchant pour l’alcool (whisky, bière…).

Celui qui parvient à capturer un « Leprechaun » peut le forcer à révéler la cachette de son trésor (selon la

légende ils peuvent accorder 3 vœux à celui qui l’attrape)… mais il doit faire attention à ne pas le perdre

de vue, car les « Leprechauns » sont des êtres très rusés et malicieux prêts à tout pour échapper à leur

captivité !…

Réservation avant le 25 février

nicolas.lysy@domitys.fr

Morlaix

dernière mise à jour : 2023-02-14 par