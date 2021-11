Saint-Christol-lez-Alès Noir et Blanc Gard, Saint-Christol-lez-Alès Happy New Year 2022 – Noir&Blanc Noir et Blanc Saint-Christol-lez-Alès Catégories d’évènement: Gard

?NEW YEAR NIGHT : Happy 2022 !!? Soirée tout compris dans la salle du Noir & Blanc : – Apéritif à volonté – Cocktail dinatoire (Infos sur le menu à venir) Pour vous régaler jusqu’au bout de la nuit sur la piste, le réputé ambianceur Alésien « DJ Marco » sera aux platines ! ? Uniquement sur réservation (en ligne)

Tarifs : – Avant le 10 décembre 85€ – A partir du 11 décembre 90€

Soirée tout compris dans la salle du Noir & Blanc : Apéritif à volonté, cocktail dinatoire (uniquement sur réservation) Noir et Blanc Impasse des Oliviers, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès Gard

2021-12-31T20:30:00 2021-12-31T23:59:00

