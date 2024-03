Happy Monday : profitez d’un live des The Frenchy Captains au Café Oz Châtelet Café Oz Châtelet Paris, lundi 4 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Le lundi 18 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Le lundi 11 mars 2024

de 20h00 à 23h00

Tout public. gratuit

C’est lundi et pour bien commencer la semaine on se retrouve au Café Oz Châtelet accompagné par le son des covers Pop-Rock-Folk’n’Soul des The Frenchy Captains !

Venez profiter des ondes acoustiques du duo composé de : Sophie Chrisment (au violon et au chant) et de Simon Carrière (à la guitare et au chant). The Frenchy Captains proposent des revisites de classiques de divers horizons parmi lesquels : Queen, Ed Sheeran, Bob Dylan, Bruno Mars, Avicci ou encore Metallica pour votre plus grand plaisir… 3 heures de concert en live pour danser et profiter de rythmes dont seul The Frenchy Captains ont le secret !

Happy Hour jusqu’à 21H

Ambiance de folie

Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001

Contact : https://cafe-oz.com/cafe-oz-chatelet/

© Guillaume Saix Happy Monday Live w/ The Frenchy Captains