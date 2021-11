Saint-Étienne Bâtiment des Forges Loire, Saint-Étienne Happy Monday : Comment développer de nouveaux clients rapidement ? Bâtiment des Forges Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Happy Monday : Comment développer de nouveaux clients rapidement ? Bâtiment des Forges, 22 novembre 2021, Saint-Étienne. Happy Monday : Comment développer de nouveaux clients rapidement ?

Bâtiment des Forges, le lundi 22 novembre à 09:00

L’incubateur Use’In organise au sein de La Base son prochain Happy Monday avec Arnaud BAILLY, CEO à TeamPulse et Advercity sur la thématique : **_Comment développer de nouveaux clients rapidement ?_** **Adresse :** Bâtiment des Forges (1er étage), 11 Rue Dr Rémy Annino à Saint-Étienne Inscription obligatoire ci-dessous. **Inscription obligatoire** Un pass sanitaire sera demandé à chaque participant. A très bientôt !

Sur inscription

L’incubateur Use’In organise au sein de La Base son prochain Happy Monday – Saint-Étienne Bâtiment des Forges 11 Rue Dr Rémy Annino Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Bâtiment des Forges Adresse 11 Rue Dr Rémy Annino Ville Saint-Étienne lieuville Bâtiment des Forges Saint-Étienne