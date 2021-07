Gonesse Parc de la médiathèque Gonesse, Val-d'Oise Happy Manif Parc de la médiathèque Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Happy Manif Parc de la médiathèque, 25 août 2021-25 août 2021, Gonesse. Happy Manif

le mercredi 25 août à Parc de la médiathèque

Happy Manif est un spectacle de danse participatif destiné aux enfants et à leur famille. Une sensibilisation à la danse contemporaine sera réalisée en amont du spectacle par le professeur de la Maison des Arts de la ville. _Horaires à confirmer_

Pour les enfants de 7 à 11 ans des centres de loisirs / Horaires à confirmer

Spectacle de danse participatif Parc de la médiathèque 4 rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse Gonesse Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la médiathèque Adresse 4 rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse Ville Gonesse lieuville Parc de la médiathèque Gonesse