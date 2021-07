Saint-Rémy-lès-Chevreuse Fondation Pierre de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Happy Manif (Les pieds parallèles) Fondation Pierre de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

le dimanche 29 août à Fondation Pierre de Coubertin

**Happy Manif (les pieds parallèles)** David Rolland et Valeria Giuga Durée : 1h Public : à partir de 7 ans Jauge : 100 personnes maximum par représentation Happy Manif (les pieds parallèles) se présente comme une déambulation chorégraphique enchantée, un jeu de rôle grandeur nature. Pour cette création, David Rolland s’associe à Valeria Giuga, danseuse de la compagnie afin de créer une Happy Manif dédiée aux chorégraphes convoquant la nature comme source d’inspiration, depuis la fin du XIXe siècle. Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux danseurs, les manifestants voyageront à travers l’histoire de la danse : du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par les performances farfelues des pionniers de la post-modern danse, le tout, les pieds bien parallèles ! Conception : David Rolland et Valeria Giuga Interprétation : David Rolland, Valeria Giuga, Marc Têtedoie, Elise Lerat, Benoît Canteteau, Fani Sarantari, Antoine Arbeit, Clémence Galliard, Anne Reymann, Marie-Charlotte Chevalier, Laurent Cebe (en alternance) Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard Partenaires et soutiens : DRAC des Pays de la Loire (aide à la compagnie conventionnée), Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Départemental de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. Production : association ipso facto danse. Guidés par la bande son diffusée par le casque et par deux danseurs, les manifestants voyageront à travers l’histoire de la danse Fondation Pierre de Coubertin Domaine de Coubertin 78460 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T12:00:00;2021-08-29T18:00:00 2021-08-29T19:00:00

