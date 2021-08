Gonesse Parc de la médiathèque Gonesse, Val-d'Oise Happy Manif – Compagnie David Rolland Parc de la médiathèque Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

**Tout public à partir de 8 ans** Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau, généreuse et à chaque fois unique, vous deviendrez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, suivez les indications de la bande son pour devenir instantanément interprète d’une partition urbaine des plus originales.

Entrée libre sur réservation

Happy Manif, compagnie David Rolland (spectacle, danse) Parc de la médiathèque 4 rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse Gonesse Val-d'Oise

2021-08-25T15:00:00 2021-08-25T15:45:00

