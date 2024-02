Happy Magic Route des Grands Crus Marsannay-la-Côte, mardi 19 mars 2024.

Happy Magic Route des Grands Crus Marsannay-la-Côte Côte-d’Or

Vous découvrirez le répertoire large et riche d’Alex Goldfire associant la magie originale à la grande illusion, des tableaux visuels en musique aux numéros comiques théâtralisés.

Peu importe si vous regardez le show de votre place dans la salle ou si vous êtes choisi par le magicien à venir participer sur scène dans les nombreux numéros interactifs, nous sommes persuadés que vous garderez de cette expérience magique des souvenirs inoubliables !

Les artistes :

– Alex Goldfire, magicien et illusionniste professionnel de renommée internationale depuis

plus de 20 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont vu ses plus de 4000

représentations en France et en Europe. Des millions de téléspectateurs ont appréciées

ces apparitions a la télévision. Il a remporté plusieurs prix dont le Premier prix aux

Championnats de Magie de Sofia.

– Kristina Levchenko, chorégraphe et danseuse professionnelle, vice-championne

d’Europe de danse sportive. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19

Route des Grands Crus Maison de Marsannay

Marsannay-la-Côte 21160 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté communication@marsannaylacote.fr

