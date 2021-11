Happy League de Noël – Lyon Local, 16 décembre 2021, Lyon.

Happy League de Noël – Lyon

Local, le jeudi 16 décembre à 19:00

Nous vous proposons de clore cette année par un afterwork aux couleurs noëliques. ——————————————————————————— ### Le rdv régulier des adhérents Digital League pour networker ! – Welcome pitch new adhérent, 1 minute pour se présenter et se faire identifier – Focus light sur les actualités de la league – Faites découvrir l’écosystème à un ami : venez avec votre invité Dernier événement de networking… jusqu’à l’année suivante entre membre de la league ! Evénement réservé aux adhérents ou sur invitation **N.B : Votre inscription vous engage ! Bien entendu un imprévu est possible mais penser bien à nous avertir le plus tôt possible, ce type de manifestation engrangeant des frais sur le cluster** ?

Local Lyon Lyon Métropole de Lyon



