HAPPY JUMP Port-Saint-Père, dimanche 25 février 2024.

HAPPY JUMP Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Vous aimez les structures gonflables ? vous amuser le temps d’une journée autour de différentes ambiances ? Cette journée est faite pour vous !

Rendez-vous à la salle omnisports de Port-Saint-Père !

Particulièrement populaires auprès des enfants, les structures gonflables sont amusantes, dynamiques et interactives…

3 bonnes raisons de faire plaisir aux enfants

Parce qu’ils adorent sauter, escalader et se cacher dans les châteaux gonflables

Les divertir dans une ambiance festive

Passer un moment sympa en famille lors d’un évènement éphémère

Pratique

Plus de 1 000 m2 de structures gonflables dédié aux enfants : châteaux, toboggan, Arene interactive, parcours XXL…

Buvette et restauration; hot dog, sandwichs, crêpes et gâteaux…

Chaussettes obligatoires

Billetterie en ligne ici

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Salle omnisports

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire 6asso6@gmail.com

