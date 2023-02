Happy Hype · Collectif OUINCH OUINCH X Mulah Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Happy Hype · Collectif OUINCH OUINCH X Mulah Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 18h30 à 19h20

Le vendredi 17 février 2023

de 21h30 à 22h20

. payant Place de 10 à 20€ / Pass soirée 3 spectacles à 40€ Une grande fête jubilatoire qui invite à être hors de soi dans l’euphorie collective, à découvrir au Festival Everybody ! « Revenir à cette essence du mouvement. Sortir du cadre institutionnel. Assumer ce rôle d’amuser la galerie. » Avec Happy Hype, le collectif OUINCH OUINCH x Mulah invite le public à plonger dans une transe carnavalesque. Entourés du public, les corps se croisent, se frôlent et s’agrippent sur le dancefloor. La pièce est inspirée du principe du Hype Call, une pratique issue du Krump, danse apparue dans les années 90 dans les banlieues de Los Angeles. Sur fond de musique issues des cultures afro et Hip-Hop, portée par l’électrisante Mulah, ce spectacle n’est rien d’autre qu’une grande fête jubilatoire. Comme un appel au débordement d’énergie, le·la danseur·se qui entre dans le cercle de danse invite celles et ceux qui l’entourent à contribuer à l’apparition d’une transe collective. Sous les encouragements de ses pairs et du public apparaît alors une danse puissante et ultra expressive. Une danse habitée. L’univers décalé fashiono-clubmedo-moyenâgeux des OUINCH OUINCH, fait de jupes noires en dentelles et de lunettes de soleil, mêle ici des danses traditionnelles réinventées aux danses de clubbing dites actuelles. Le public est invité à une expérience unique : le temps d’un instant, être hors de soi et plonger dans une euphorie collective. En partenariat avec le Centre culturel suisse. On Tour Pass Soirée Achetez dès à présent votre Pass Soirée et profitez de 3 spectacles en 1 soirée ! Happy Hype / Collectif OUINCH OUINCH Nos corps vivants / Arthur Perole Onironauta / Tania Carvalho Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris Contact : https://weez.li/Z47M7UAQ 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/Z47M7UAQ

© Julie Folly Happy Hype – Collectif Ouinch Ouinch X Mulah

