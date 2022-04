HAPPY HOURS Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

HAPPY HOURS Plombières-les-Bains, 7 juillet 2022, Plombières-les-Bains. HAPPY HOURS Casino Partouche Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07 20:00:00 Casino Partouche Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains HAPPY HOURS

Tous les jeudis et dimanches de 18h00 à 20h00

En salle des machines à sous 1 boisson achetée* = 1 boisson offerte

1 planche à partager achetée** = 10€ de jetons offerts*** *Les deux mêmes boissons avec ou sans alcool à choisir sur toute la carte.

**Uniquement sur la planche à partager “Esprit 100% Vosges”. Offres valables le jour même en salle des machines à sous de 18h00 à 20h00.

***Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise. +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

Casino Partouche Allée Eugène Delacroix Plombières-les-Bains

