Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Happy hours créatives : Marché aux créateurs et producteurs locaux Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor

Happy hours créatives : Marché aux créateurs et producteurs locaux Lamballe-Armor, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Lamballe-Armor. Happy hours créatives : Marché aux créateurs et producteurs locaux 2021-07-29 16:00:00 – 2021-07-29 20:00:00 Rue Saint Jacques Place de la Mère Rondel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Rassemblement d’artistes de rue, d’artistes, de créateurs, d’artisans autour de leurs passions. Présences et démonstrations du collectif « les soudeurs du soir » +33 2 96 50 13 50 Rassemblement d’artistes de rue, d’artistes, de créateurs, d’artisans autour de leurs passions. Présences et démonstrations du collectif « les soudeurs du soir » dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Étiquettes évènement : Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Rue Saint Jacques Place de la Mère Rondel Ville Lamballe-Armor lieuville 48.46874#-2.51482