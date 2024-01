Happy Hour Sexe pourquoi ne fait-on plus l’amour ? Cap Sciences Bordeaux, jeudi 8 février 2024.

Happy Hour Sexe pourquoi ne fait-on plus l’amour ? Cap Sciences propose sa prochaine conférence Happy Hour le jeudi 8 février, sur le thème « Sexe pourquoi ne fait-on plus l’amour ? » Jeudi 8 février, 19h00 Cap Sciences Entrée gratuite sur inscription

43% des jeunes de 18 à 25 ans n’ont pas eu de relation sexuelle en 2022.

Une tendance à l’abstinence qui augmente d’année en année chez les jeunes, mais aussi dans le reste de la population. Assiste-t-on à un bouleversement sur la manière d’envisager la relation à l’autre et au corps ? COVID, porno, réseaux sociaux… Quels facteurs peuvent expliquer un tel chiffre ? Et, surtout, faut-il y voir un fait choisi ou subi ?

Invités :

– Ludi Demol Defe, chercheuse doctorante, spécialiste de la consommation pornographique chez les jeunes. Elle travaille sur l’accès aux informations vie sexuelle et vie affective des adolescent·es et comment ces discours interviennent dans la construction du genre et de la sexualité.

– Alexia Boucherie, doctorante en sociologie au Centre Emile Durckheim. Ses recherches posent la question des pratiques et des représentations actuelles du consentement sexuel chez les français·e·s de 18 à 25 ans.

Les rencontres Happy Hour c’est un événement gratuit, sur inscription, 1 heure, 1 sujet, 1 fois par mois !

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Cap Sciences (Le replay sera disponible sur YouTube).

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

