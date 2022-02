HAPPY HOUR Pouzolles Pouzolles Catégories d’évènement: Hérault

Pouzolles

HAPPY HOUR Pouzolles, 23 février 2022, Pouzolles. HAPPY HOUR Pouzolles

2022-02-23 – 2022-02-23

Pouzolles Hérault Pouzolles Tous les mercredis de 19h à 20h, Café des Allées à Pouzolles, « Happy Hour »

restauration sur place, réservation conseillée : 04 67 24 80 17 Tous les mercredis de 19h à 20h, Café des Allées à Pouzolles, « Happy Hour »

restauration sur place, réservation conseillée : 04 67 24 80 17 +33 4 67 24 80 17 Tous les mercredis de 19h à 20h, Café des Allées à Pouzolles, « Happy Hour »

restauration sur place, réservation conseillée : 04 67 24 80 17 CAFE DES ALLEES

Pouzolles

dernière mise à jour : 2022-01-07 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pouzolles Autres Lieu Pouzolles Adresse Ville Pouzolles lieuville Pouzolles Departement Hérault

Pouzolles Pouzolles Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouzolles/

HAPPY HOUR Pouzolles 2022-02-23 was last modified: by HAPPY HOUR Pouzolles Pouzolles 23 février 2022 Hérault Pouzolles

Pouzolles Hérault