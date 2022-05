HAPPY HOUR – LES CUIVRES FONT LEUR CINÉMA (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

HAPPY HOUR – LES CUIVRES FONT LEUR CINÉMA (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE)
HALLE AUX GRAINS, 1 Place Dupuy, Toulouse
14 mai 2022
5-22 EUR

Ils sont dorés et leur enthousiasme est communicatif ! Les cuivres de l'orchestre investissent la Halle aux grains pour une soirée au rythme des musiques de film. Trombones, cors, trompettes et leurs complices ont réuni des pages célèbres, auxquelles ils donnent une teinte inimitable.

