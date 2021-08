Gilley Gilley Doubs, Gilley Happy Hour Gilley Gilley Catégories d’évènement: Doubs

Gilley

Happy Hour Gilley, 25 août 2021, Gilley. Happy Hour 2021-08-25 14:00:00 – 2021-08-25 19:00:00

Gilley Doubs Gilley EUR 0 Venez participer à l’événement “Le Food Truck des Produits gourmands de Bourgogne Franche-Comté” au Tuyé du Papy Gaby.

Au programme :

Jeu /Quizz

Dégustations de produits régionaux

Animation sur le thème de l’Absinthe

