Happy hour et Blind Test

Happy hour et Blind Test, 14 mai 2022, . Happy hour et Blind Test

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 Tous les samedis soir, un happy hour suivi d’un quizz est proposé par Manoir du Roure, l’occasion idéale pour se challenger ! dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville