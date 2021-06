Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Happy Hour de Rome à Naples Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Happy Hour de Rome à Naples Halle aux grains, 5 mars 2022-5 mars 2022, Toulouse. Happy Hour de Rome à Naples

Halle aux grains, le samedi 5 mars 2022 à 18:00

Happy Hour spécial Italie ! La cheffe chinoise Tianyi Lu et le mandoliniste Julien Martineau nous embarquent pour un voyage dans la péninsule italienne. Du soleil de Naples, avec Calace et ses oeuvres pour mandoline, aux jardins de Rome sublimés par Respighi, un beau voyage en direction de l’Italie se dessine. **Tianyi Lu** / Direction **Julien Martineau** / Mandoline **RESPIGHI** FONTANE DI ROMA, P. 106 **RAFFAELE CALACE** CONCERTO POUR MANDOLINE N°1, OP. 113 **RESPIGHI** PINI DI ROMA, P. 141 Respighi, Calace Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

