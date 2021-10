Happy Hour : Comment nourrir la France sans pesticides ? Cap Sciences, 18 novembre 2021, Bordeaux.

Cap Sciences, le jeudi 18 novembre à 19:00

PROCHAIN RDV : Jeudi 18 novembre 2021 de 19h à 20h30 à Cap Sciences ou en live Youtube : [[https://youtu.be/zefkuxz61zo](https://youtu.be/zefkuxz61zo)](https://youtu.be/zefkuxz61zo) ▶ Comment nourrir la France sans pesticides ? Cette rencontre est organisée en partenariat avec le madd de Bordeaux dans le cadre de l’exposition “Paysans designers, un art du vivant”. La majorité des aliments que nous mangeons provient d’une agriculture dépendante des pesticides. Alors que certains produits phytosanitaires menacent notre santé, détériorent les sols et participent à la disparition du vivant, seuls 9,5% des surfaces agricoles françaises sont en bio. Alors, le 100% bio dans nos assiettes, est-ce réalisable ? Quels modes de production et quelles cultures faudra-t-il abandonner pour y parvenir ? L’élevage fait-il partie du problème ? Et quel sera l’impact sur le réchauffement climatique et la biodiversité d’une agriculture majoritairement biologique ? ▶ Intervenants : * Félix Noblia, éleveur et paysan-chercheur au Pays Basque (Ferme Larrous à Bergouey-Viellenave, 64) et vice-président de l’association Fermes d’Avenir. * Thomas Nesmes, chercheur et professeur en agronomie à Bordeaux Sciences Agro. Animée par Mathieu Brand. _________________ L’objectif de ces rendez-vous « Happy Hour ? » : proposer des confrontations originales avec des intervenants venus de tous horizons – scientifiques, journalistes, réalisateurs, youtubers, entrepreneurs, citoyens -, se rencontrer, s’interroger sur les grands enjeux et les défis à relever… et toujours dans la bonne humeur ! _________________ INFOS PRATIQUES – GRATUIT, sur inscription (Nombre de places limitées, sur réservation uniquement.) – Lieu : à Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux > arrêt de tram B “La Cité du vin”

Gratuit sur inscription (jauges limitées)

HAPPY HOUR 2021 : Rendez-vous 1 fois par mois, 1 heure, 1 sujet !

Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux



2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T20:30:00