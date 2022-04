HAPPY HOUR – Capitalisme et climat : faut-il choisir ? Cap Sciences, 14 avril 2022, Bordeaux.

HAPPY HOUR – Capitalisme et climat : faut-il choisir ?

Cap Sciences, le jeudi 14 avril à 19:00

Le capitalisme a beau représenter une infime partie de notre Histoire, son hégémonie est indiscutable. Pour autant, l’urgence écologique en cours oblige à questionner les fondamentaux de ce système économique : la croissance a besoin de toujours plus de ressources, la finance ne peut se passer des énergies fossiles et l’accumulation de biens nous éloigne du vivant. La promesse d’un capitalisme “vert”, porté par une utilisation plus raisonnée des ressources, une technologie qui consomme moins d’énergie et un recyclage des matières constitue-t-elle une réponse ? Ou bien faut-il sortir du capitalisme pour sauver le climat ? Existe-t-il des alternatives économiques qui concilient habitabilité de la terre et production de richesses ? **INTERVENANTS :** * **Lucie Pinson**, militante en faveur de la transition énergétique, à la tête de l’ONG « Reclaim Finance » qui promeut le désinvestissement des énergies fossiles, prix Goldman pour l’environnement 2020. * **Julien Lefèvre**, chercheur au Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED), enseignant à l’Université Paris-Saclay. ​>>> La conférence sera disponible en direct sur le TikTok de Curieux, et en replay sur la chaîne Youtube de Cap Sciences !

Gratuit, sur inscription

Capitalisme et climat : faut-il choisir ? C’est le prochain RDV Happy Hour avec Lucie Pinson (Reclaim Finance) et Julien Lefèvre (CIRED, Université Paris Saclay)

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T20:30:00