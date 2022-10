HAPPY HOUR AVEC TABITA BERGLUND (ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-10-08 18:00:00 – 2022-10-08

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 5 EUR 5 22 C’est à un voyage vers la Finlande que Tabita Berglund nous invite avec la Symphonie n°1 de Sibelius. Composée alors que la nation finlandaise défendait son indépendance, l’oeuvre rend un vibrant hommage à la culture, à la beauté des paysages et des chants scandinaves. Révélée en 2018 lorsqu’elle remporte le Prix Neeme Järvi de l’Académie de Gstaad, la jeune cheffe norvégienne est l’une des sensations venues du nord de l’Europe. Une heure pour découvrir le grand répertoire symphonique sous la baguette de chefs de premier plan ! 1h de grande musique à petit prix. HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse

