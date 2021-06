Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Happy Hour avec l’Orient Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux grains, le samedi 2 octobre à 18:00

Une heure pour découvrir le grand répertoire symphonique sous la baguette de chefs de premier plan : tels sont les concerts Happy Hour, devenus des rendez-vous essentiels des saisons toulousaines. Elle est la conteuse magique, sa voix invoque un Orient baigné de mystères, Shéhérazade et les Mille et Une nuits lancent la saison Happy Hour ! Le jeune chef anglais Kerem Hasan donne vie au chef-d’oeuvre russe. À ses côtés, un Toulousain, Aurélien Gignoux, révélation des dernières Victoires de la musique classique, rend hommage à l’un des compositeurs majeurs de notre temps : Philippe Hurel. **Kerem Hasan** / Direction **Aurélien Gignoux** / Percussions **HUREL** QUATRE VARIATIONS **RIMSKI-KORSAKOV** SHÉHÉRAZADE, SUITE SYMPHONIQUE, OP. 35 Hurel, Rimski-Korsakov Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T19:00:00

