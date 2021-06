Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Happy Hour à Vienne Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Une heure pour découvrir le grand répertoire symphonique sous la baguette de chefs de premier plan : tels sont les concerts Happy Hour, devenus des rendez-vous essentiels des saisons toulousaines. Voyage au centre de l’Europe pour cet Happy Hour ! Le chef américain Robert Trevino nous transporte vers la Vienne fin de siècle, bouleversée par Gustav Klimt et par Sigmund Freud, célébrée par Richard Strauss et Stefan Zweig. La Symphonie n° 1 de Mahler nous plonge au coeur de l’âme viennoise. **Robert Trevino** / Direction **MALHER** BLUMINE SYMPHONIE N°1 « TITAN » EN RÉ MAJEUR Mahler Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

