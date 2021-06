Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Happy Hour à Paris Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Happy Hour à Paris

Halle aux grains, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Une heure pour découvrir le grand répertoire symphonique sous la baguette de chefs de premier plan : tels sont les concerts Happy Hour, devenus des rendez-vous essentiels des saisons toulousaines. Heureux comme un Viennois en France ! En 1778, Mozart se rend à Paris, la villelumière pour s’y faire connaître. Il y compose le Concerto pour flûte et harpe, l’une de ses oeuvres les plus radieuses, où les deux instruments nouent un dialogue éblouissant. **Marta Gardolińska** / Direction **Mélanie Laurent** / Harpe **Joséphine Poncelin de Raucourt** / Flûte **MOZART** CONCERTO POUR FLÛTE ET HARPE EN DO MAJEUR, K. 299 **SCHUBERT** SYMPHONIE N°3 EN RÉ MAJEUR, D. 200 Mozart, Schubert Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

