HAPPY HOUR #2 ————- ### **Jeudi 16 septembre 2021 : L’égalité homme-femme, c’est pour quand ?** Au regard des nombreuses lois prônant l’égalité réelle entre les sexes, les combats des militantes des années 1970 seraient gagnés. Pourtant, les violences faites aux femmes sont encore mal prises en compte, les écarts de rémunération perdurent et le manque de parité dans de hautes fonctions reste criant. Comment expliquer ce décalage entre la loi et le quotidien ? Les nouveaux mouvements féministes adoptent-ils la bonne stratégie pour l’enrayer ? Et quelles seraient, in fine, les solutions pour atteindre cet idéal ? **INTERVENANTS :** * **Viviane Albenga,** maîtresse de conférences en sociologie et chargée de mission égalité femmes-hommes à l’Université de Bordeaux Montaigne. Spécialiste en sociologie du genre et des idées féministes. Elle a publié S’émanciper par la lecture. Genre, classe et usages sociaux des livres (PU de Rennes, 2017). * **Céline Bessière** : professeure de sociologie à l’Université Paris Dauphine et membre du laboratoire IRISSO, elle s’intéresse aux dimensions économiques et juridiques de la famille. * **Sibylle Gollac** : chercheuse en sociologie au CNRS. Membre du groupe de recherche Justines et du Collectif Onze (Au tribunal des couples, Odile Jacob, 2013), ses recherches portent sur les mobilités sociales et le rôle du patrimoine dans la reproduction des rapports sociaux de classe et de sexe. _Céline Bessière et Sybille Gollac sont co-auteures de Le Genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités (La Découverte, 2020) >>> Dédicace à l’issue de la rencontre_ > Retrouvez l’événement en direct sur notre chaîne Youtube ! Il sera également disponible en replay. En partenariat avec Curieux !, la Librairie Mollat et Junkpage L’objectif de ces rendez-vous « Happy Hour ? » : proposer des confrontations originales avec des intervenants venus de tous horizons – scientifiques, journalistes, réalisateurs, youtubers, entrepreneurs, citoyens -, se rencontrer, s’interroger sur les grands enjeux et les défis à relever… et toujours dans la bonne humeur !

