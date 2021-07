Marseille Le Rustic Bouches-du-Rhône, Marseille HAPPY HAND Le Rustic Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

HAPPY HAND Le Rustic, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marseille. HAPPY HAND

Le Rustic, le jeudi 15 juillet à 20:30

Restaurant/Brasserie le RUSTIC Apéro à partir de 18h => tapas, pizzas, panisses… Début du live 20h30 Réservation vivement conseillée au : 09 52 44 57 38 Au programme : 3h de live best of Pop/Rock 80 ‘s/90’s avec un spécial hommage au groupe QUEEN… ♫POP ROCK♫ Le Rustic 27 Boulevard Central, 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:30:00 2021-07-15T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Rustic Adresse 27 Boulevard Central, 13014 Marseille Ville Marseille lieuville Le Rustic Marseille