Happy Halloween – Un bonbon ou un sort ! / Batucamar Lacanau

Attention les ptits monstres pour Halloween dimanche 31 octobre à partir de 17h30, musique endiablée avec la Batucamar , distribution de bonbons en tout genre , défilé dans les rues canaulaises à l’océan et à la ville

Rdv océan : place de l’Europe

Rdv ville : place de la Gaité

⚠️Nous avons besoin de bénévoles pour gonfler les ballons, aider à la distribution, encadrer nos p’tits monstres pour leur sécurité – contact : adec.lacanau@gmail.com ⚠️ Merci Halloween

